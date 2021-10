Verschwörungsgläubige sollten ernst genommen werden, sagt der Satiriker Florian Schroeder. Auch Figuren wie Attila Hildmann und Ken Jebsen, die zum Teil abstruse Theorien verbreiten. „Da gab es auch mal eine ganz andere Zeit. Das sind Leute, die in einem gewissen Moment, die falsche Abbiegung genommen haben.“

Viele Menschen vertreten ihre Auffassungen sehr radikal, meint Schroeder im Gespräch mit SWR2. Den Grund hierfür sieht Schroeder vor allem in einer unsicheren politischen Gesamtsituation. Viele sähen in ihren Haltungen das letzte, worauf sie sich noch verlassen könnten. „Und wenn das auch noch mit Widerspruch in Frage gestellt wird, dann bin ich verloren in dieser Welt.“ mehr...