Umbenennung der Wissmannstraße in Neukölln: Ein Zeichen gegen die koloniale Vergangenheit

Am U-Bahnhof „Hauptwache", im Herzen der Frankfurter Innenstadt hat das Dialogmuseum wieder eröffnet. Neuer Ort, gewohntes Konzept: Wieder führen Sehbehinderte Besucher*innen in einer einstündigen Tour durch Alltagsstationen im Dunkeln. Allerdings gibt es nicht nur einen neuen Parcours zum Thema „Mobilität". Für die große Zahl an Passant*innen bietet das Museum eine 15-minütige Soundreise auf Klangmöbeln im abgedunkelten Raum an – „Dialog im Dunkeln" zum Hereinschnuppern. Die Besucher*innen können ihre Kommentare in einem sprechenden digitalen „Gästebuch“ hinterlassen. mehr...