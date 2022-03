Bergsport für alle – Der große Run auf die Alpen

Millionen Menschen in Deutschland protestieren gegen den Krieg in der Ukraine. Aber es gibt auch hierzulande Personen und Gruppen, die das russische Regime stützen und mit Putin kooperieren. Bis wohin reicht Putins Einfluss? Marion Theis diskutiert mit Dr. Jan C. Behrends - Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam, Dr. Jannis Panagiotidis - Migrationsforscher Universität Wien,

Anna Skryleva - Generalmusikdirektorin Theater Magdeburg mehr...