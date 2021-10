Berechtigte Kritik oder gefährliche Schwurbelei? Die Aktion #allesaufdentisch | 1.10.2021

Wir haben keine Angst, zu verhungern, nur die Vielfalt fehlt, so beschreibt London-Korrespondentin Gabi Biesinger die Lage in den britischen Supermärkten zurzeit.

Seit Tagen häufen sich die Berichte über eine Versorgungskrise in Großbritannien. Vor allem fehlen LKW-Fahrer, die beispielsweise Benzin zu den Tankstellen bringen. Infolgedessen gibt es kein Benzin, prügeln sich Leute vor den Tankstellen, beschweren sich die Londoner Taxifahrer, weil sie nicht mehr fahren können. Jetzt will die britische Regierung sogar notfalls Lkw-Fahrer von der Armee bereitstellen lassen, um das Versorgungsproblem zu lösen.

100.000 LKW-Fahrer würden fehlen, vor allem Fahrer aus Osteuropa seien nach dem Brexit abhanden gekommen, so Biesinger. Corona habe zudem die Ausbildung von Fahrern aufgehalten. Doch die Regierung ergreife noch weitere Maßnahmen. Es würden Briefe verschickt an Menschen, von denen man weiß, dass sie eine LKW-Lizenz haben. Sie seien darum gebeten worden, sich zu überlegen, ob sie nicht einen Job im Transportgewerbe annehmen möchten: „Ein Bekannter von mir, ein Universitätsprofessor hat so einen Brief bekommen, sich aber dagegen entschieden“, so Biesinger. mehr...