Benin-Bronzen eventuell bald in Privatbesitz: Dürfen die das? | 8.5.2023

Wer sich bei Museumsbesuchen ganz auf seine Augen verlässt, wird es hier schwer haben: Mit „Space Synthesis" startet in der Staatlichen Kunsthalle Baden-Baden eine Klanginstallation, bei der das Hören ganz im Vordergrund steht. Komponist hat sein Werk auf die Räumlichkeiten maßgeschneidert und es vor Ort erschaffen:

„Wir schicken den Klangstrahl erst einmal aus der großen Halle über drei Räume in das hintere des Museums", so Werner, „dort bricht und verteilt sich der Klang. Dann gibt es in der hinteren Ecke nochmal einen Lautsprecher, einen der selbst konstruierten Lautsprecher, die das Ganze nochmal zurück, den Strahl also zurücksenden in die große Halle. Das heißt es entsteht so eine Art Fluss, so eine Art Strudel.“

Zu erleben ist „Space Synthesis" noch bis zum 2. Juli.