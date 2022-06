Belarus schließt Goethe-Institut und DAAD in Minsk: Lukaschenko will kein kosmopolitisches Denken

Hass und Gewalt in Sozialen Medien seien nicht nur ein Problem für die betroffenen Journalist*innen oder andere Berufstätige, sagt ZDF-Moderatorin Dunja Hayali in SWR2. Denn Bedrohungen und Beleidigungen schwappten auch auf die Straße über, „und wir sollten das als demokratische Gesellschaft ernst nehmen“, so Hayali. Der ermordete Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke sei dafür „das tragischste von allen Beispielen“. Nach großen Anschlägen werde oft diskutiert und gebe es politische Sonntagsversprechen. Die Sticheleien im Alltag jedoch zermürbten auf Dauer die Gesellschaft.

Für sie selbst, sagt Hayali, sind Drohungen und Beleidigungen im Netz zum Alltag geworden. Allerdings habe sie sich auch freiwillig für ihre öffentliche Rolle entschieden, müssten gerade Journalist*innen offen für andere Meinungen sein. Es gebe jedoch Grenzen: „Der sächsische Ministerpräsident hat gerade erst gesagt: ,Wenn etwas schwachsinnig ist, muss man auch mal sagen, dass etwas schwachsinnig ist‘. Denn unser Wertekompass hat sich ja bereits verschoben, und da müssen wir einfach aufpassen.“

