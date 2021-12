„Belarus – Demokratiemärchen“: Kurzfilm unterstützt inhaftierte Aktivistin Kalesnikawa

per Mail teilen

Erst unlängst sind führende oppositionelle Aktivistinnen aus Belarus für ihren mutigen Einsatz für Freiheit und Demokratie mit dem Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet worden. Darunter auch Maryja Kalesnikawa, die im Sommer in Minsk zu elf Jahren Haft verurteilt wurde. Auf YouTube, Facebook und der Homepage der Initiative, die die in Stuttgart lebende Musikerin Viktoriia Vitrenko zusammen mit Maryja Kalesnikawa im Jahr 2017 gegründet hat, gibt es nun den animierten Kurzfilm „Belarus – Demokratiemärchen“ zu sehen.

„InterAKT“ hat einen Fokus auf sozialpolitische Themen

Viktoriia Vitrenko erinnert sich noch gut daran, wie sie 2017 Maryja Kalesnikawa kennengelernt hat. Damals arbeitete Maryja als Musikerin und Kulturmanagerin in Stuttgart und schaute zufällig bei Viktoriias Abschlussprüfung an der Musikhochschule vorbei.

Beide waren sich sofort sympathisch und stellten fest, dass sie auf der gleichen Wellenlänge lagen. Gemeinsam gründeten sie den Verein „InterAKT“, eine interdisziplinäre Initiative, die Künstlerinnen und Künstler zusammenbringen und neue künstlerische Formate entwickeln will, immer auch mit dem Fokus auf sozialpolitischen Themen.

Damit Kalesnikawa nicht in Vergessenheit gerät

An der Zusammenarbeit mit Maryja Kalesnikawa hat Viktoria Vitrenko immer geschätzt, dass sie begeisterungsfähig, zugewandt, freundlich und engagiert war. Seit der Festnahme und Anklage der Bürgerrechtlerin in Minsk wegen Gefährdung der staatlichen Sicherheit im Sommer vergangenen Jahres hatten sich beide allerdings nicht mehr gesehen und nur noch eingeschränkten Kontakt.

Inzwischen herrscht Funkstille. Und damit Maryja Kalesnikawa, die zu 11 Jahren Haft verurteilt wurde, nicht in Vergessenheit gerät und um auf die Situation in Belarus hinzuweisen, hat Viktoriia Vitrenko nun ein animiertes musikalisches Puppenspiel mit dem mit dem Titel „Belarus – Demokratiemärchen“ initiiert. Um wen es in der Geschichte auch geht, liegt auf der Hand.

Eine Postkartention für belarussische Strafkolonien soll Solidarität bekunden

Kleine Stoffpuppen stehen für die Menschen, die für ihre Freiheit kämpfen. Sie verstecken sich vor Soldaten, die eine Sandburg bewachen, aus der Blut fließt, wie Lava aus einem Vulkan. Kleine Videosequenzen zeigen, wie Marija Kalesnikowa mit anderen gegen das Regime demonstriert. Begleitet von melancholischen Klängen eines russischen Volksmärchens über die Hoffnung auf Freiheit, Liebe und das Leben und gesungen von Viktoriia Vitrenko.

Begleitet wird das Weihnachtsmärchen der besonderen Art von einer Postkartenaktion. Bis zum 6. Januar, dem orthodoxen Weihnachtsfest, verteilt die Initiative „InterAKT“ in Stuttgart und Esslingen vorfrankierte und adressierte Postkarten, die jeder, der möchte, an einen der rund 1000 Häftlinge in belarussischen Strafkolonien schicken kann. Damit soll Solidarität bekundet und den Inhaftierten für ihren Mut und den Kampf für die Freiheit gedankt werden.

„Belarus — ein Demokratiemärchen“ ab 24.12. online streamen