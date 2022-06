Bekomme ich noch Rente?

So gut wie alles wird teurer - auch die Rente: Am 1. Juli steigen die Renten so stark wie seit Jahrzehnten nicht - um 5,35 Prozent! Gleichzeitig brodelt es im System:

Immer weniger Menschen im Arbeitsleben finanzieren immer mehr Renten. Ein Ansturm von Millionen Babyboomern auf die Rentenkasse steht kurz bevor. Das bedeutet zusätzliche Milliardenausgaben. Doch was ist mit den Jungen? Bekommen sie noch Rente?



Weitere Themen unserer Sendung:



Stimmen zur Rente - was Menschen aus unterschiedlichen Generationen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz umtreibt.Autor:Wolfgang Brauer

Die größte Rentenerhöhung seit Jahrzehnten: Wir rechnen vor, wie die Anpassung zu Stande kommt.Autor: Jim-Bob Nikschas, SWR Hauptstadtstudio Berlin.

Die Bundesregierung will trotz Krise das Rentenniveau langfristig stabil halten. Was das für die Finanzierung der Rentenkasse bedeutet. Interview mit Gundula Roßbach Präsidentin des Deutschen Rentenversicherung Bund

Niveau halten, keine Kürzung und kein längeres Arbeiten - aber wer zahlt? Was die Bundesregierung plant.Autor: Jim-Bob Nikschas, SWR Hauptstadtstudio Berlin.

Unser Rentensystem ist solide und generationengerecht angelegt - aber man darf das nicht außer Kraft setzen.Der Rentenexperte Axel Börsch-Supan erklärt im Gespräch, warum er die Lage trotz allem nicht für dramatisch hält - und wo er Stellschrauben sieht.

Frauen holen auf bei der Rente. Für wen das eine gute Nachricht ist.Interview mit Gabriele Frenzer-Wolf, Direktorin der Rentenversicherung Baden-Württemberg

Was bekomme ich eigentlich an Rente?SWR Wirtschaftsredakteurin Geli Hensolt hat das Beratungsangebot der Deutschen Rentenversicherung Baden-Württemberg wahrgenommen und erzählt, was sie an Informationen mitnimmt.

Die eigene Rente aufbessern: 2022 lohnen sich freiwillige Zahlungen besonders! Warum und für wen, das erklärtSWR Wirtschaftsredakteur Michael Herr in seinem Beitrag.



Moderation/Redaktion: Katharina Fortenbacher-Jahn