beiunsauch - Eine Freiburgerin aus Kamerun kämpft gegen Rassismus

Sylvie Nantcha kam mit 17 allein von Yaoundé in Kamerun nach Freiburg.

Sie wollte Germanistik studieren, nachdem sie in ihrer Heimat Goethe und Kant gelesen hatte. Nantcha lernte nicht nur die Sprache, sie promovierte in ihrem Fach, gründete eine Familie und ging in die Politik. Als Schwarze in der CDU erregte die gläubige Katholikin bundesweit Aufmerksamkeit, wurde Stadträtin in Freiburg und Mitglied im Landesvorstand der Partei.

Sylvie Nantcha hat viel Anerkennung in Deutschland erfahren, aber immer auch rassistische Anfeindungen. Heute vernetzt sie als Bundesvorsitzende des African Network of Germany (TANG e.V.) die Interessen afrikanischstämmiger Menschen und berät die Bundesregierung.

An alle, die mir mein Menschsein und mein Deutschsein absprechen wollen: Ich bin ein Mensch mit unantastbarer Würde! Ich bin Schwarz. Ich bin Deutsche! Ich bin Freiburgerin! Das ist meine Heimat. Ob es euch gefällt oder nicht! Dr. Sylvie Nantcha #beiunsauch https://t.co/WpxoWbv5Ze

