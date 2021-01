„Der Prozess hat die ganzen korrupten Machenschaften zwischen Geschäftswelt und Politik in der Slowakei an die Oberfläche gespült“, sagt Christoph Dreyer von „Reporter ohne Grenzen“ in SWR2 am Morgen. Chatprotokolle des Unternehmers Marián Kočner, dem vorgeworfen worden war Auftragsgeber der Morde an dem Journalisten Ján Kuciak und seiner Verlobten Martina Kušnírová zu sein, hätten gezeigt, wie Kočner minutiös Anweisungen an Leute in der Justiz und der Politik erteilt habe. mehr...