Es kommt einem vor wie ein Déjà-Vu: schon im vergangenen Herbst haben wir eine Welle kommen sehen und gehofft, sie würde vielleicht doch noch auslaufen. So aber trifft sie Deutschland auch dieses Mal mit voller Wucht - ausgerechnet zu einem Zeitpunkt, als eine neue Bundesregierung noch dabei ist, sich zu finden. Fest steht: Es müssen wohl strengere Regeln her, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Würde ein 3G-Status am Arbeitsplatz helfen? mehr...