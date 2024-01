Kulturgeograph Werner Bätzing: Bauernproteste dienen dem Kulturerhalt

An diesem Montag will Joe Chialo sie vorstellen. Der Berliner Kultursenator präsentiert heute im Abgeordnetenhaus seine „Antidiskriminierungsklausel“. Wer in Berlin künftig Kulturförderung bekommen will, der muss ein Bekenntnis unterschreiben: gegen Diskriminierung und Antisemitismus. Das klingt harmlos, aber viele haben damit ein ziemliches Problem.

Ein offener Brief, unterzeichnet von über 3000 Menschen, sieht deshalb sogar die Kunst – und Meinungsfreiheit in Gefahr. Und auch das Feuilleton streitet über Sinn oder Unsinn dieser Klausel. Tobias Stosiek hat sich die Kulturseiten von heute angeschaut.