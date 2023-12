Barrierefreiheit in Wort und Text – Krishna-Sara Helmle leitet ein Redaktionsbüro für Leichte Sprache

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die Deutschland 2009 unterzeichnete, hat einige Veränderungen in Gang gesetzt.

Eine davon ist, dass Behörden und Verwaltungen nun aufgerufen sind, ihre Informationen auch in Leichter Sprache zu verfassen und anzubieten. Erklärtes Ziel ist es, behinderte und nicht-behinderte Menschen gleichzustellen.

Krishna-Sara Helmle hat vor zehn Jahren in Tübingen ein Büro eröffnet, das Texte in Leichte Sprache übersetzt.

Homepage von Krishna-Sara Helmle

