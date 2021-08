Barack Obama feiert am 4. August seinen 60. Geburtstag. Der ehemalige US-Präsident legt mit seiner Frau Michelle eine zweite Karriere als Medienunternehmer hin. Durch erfolgreiche Produktionen für Netflix und Spotify könnten sie zu den weltweit wichtigsten Influencern werden. Von einem „Medienimperium“ könne man noch nicht sprechen, so ARD-Korrespondentin Julia Kastein in SWR2. Aber die Obamas schafften es, mit Authentizität und Respekt in Stil und Sprache ihr Publikum über die Präsidentschaft hinaus zu halten.

„When they go low, we go high!“

Der Name ihrer Produktionsfirma – „Higher Grounds“ – was so viel heißt wie, sich auf eine moralisch höhere Ebene zu begeben, stehe für ihre Agenda, so Kastein im Gespräch mit SWR2.

Als First Lady habe Michelle Obama diesen berühmten Satz geprägt: „When they go low, we go high!“ – „Je mehr die politischen Gegner im Dreck wühlen, umso mehr versuchen wir, über den Dingen zu stehen.“

Erfolgreich, weil sie authentisch wirken

Die Obamas wären so erfolgreich, weil sie sich treu blieben, meint Julia Kastein. Schon während Obamas Präsidentschaft hätten sie das gut gemacht, in fast jeder Lebenslage authentisch gewirkt, das gelte sicher vor allen Dingen für Michelle Obama. Aber man habe bei den beiden wirklich kaum das Gefühl, dass sie sich groß verstellten, so Kastein.

Respektvolle Sprache

Und dazu käme dann natürlich auch die Botschaft und die Sprache, mit der sie verkauft würde. Die käme an in diesem gespaltenen Land, meint Kastein, zumindest im liberalen Teil, die Sprache der Obamas sei immer respektvoll, sodass sich alle einbezogen fühlten, wenn sie denn wollten: „Ich wüsste nicht, dass Obama jemals über einen Weggefährten oder Freund gesagt hätte, er sei ein Loser, was Trump ja ständig gemacht hat."