Bald unbezahlbar - wohin gehen die Preise bei Obst und Gemüse?

Die Preise für Lebensmittel in Deutschland sind im vergangenen Jahr um über 20 Prozent gestiegen. Davon betroffen sind auch Obst und Gemüse.

Das liegt nicht nur am russischen Angriff auf die Ukraine, sondern auch daran, dass in Spanien, dem Gemüsegarten Europas, das Wasser immer knapper wird. In Deutschland hingegen sind die Produktionskosten für einige Obst- und Gemüse so hoch, dass die Landwirte nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können. Denn die Deutschen achten beim Einkauf immer mehr auf den Preis und Apps helfen ihnen dabei, auch alle Reste zu verwerten.







Weitere Themen unserer Sendung:



Worauf achten Sie, wenn sie Obst und Gemüse kaufen?Autor:Levin Sallamon

Großmarkt - Wohin geht der Trend - billig aus anderen Ländern, auf Kosten von regional und bio?Reportage von Wolfgang Kessel.

Deutsche Produkte sind im Vergleich oft so teuer, dass sie nicht verkauft werden. Warum? Interview mit dem Geschäftsführer der OGA Bruchsal Hans Lehar.

In Spanien, dem Gemüsegarten Europas verschärft sich der Wassermangel massiv - was bedeutet das für Angebot und Preise?Reportage von Franka Welz, Studio Madrid.

Viele landwirtschaftlichen Betriebe bieten Obst- und Gemüsekisten an, die meistens einen festen Preis haben - wie bekommen die Lieferanten bei steigenden Preisen die Kiste trotzdem voll und womit?Reportage von Wolfgang Brauer.

Apps und Influencer helfen beim Resteverwerten. Der positive Nebeneffekt: Weniger Lebensmittelverschwendung. Autorin: Sabine Schütze.



Moderation/Redaktion: Susanne Henn