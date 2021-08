Der Klimawandel treibt die Energiewende voran. Damit wir in Zukunft weitestgehend klimaneutral leben können, brauchen wir aber viel mehr erneuerbare Energien als heute: Für unsere Mobilität, für unsere Wirtschaft und für unsere Gebäude. Fossile Energieträger müssen beispielsweise durch grünen Strom ersetzt werden. Dabei zeigen neue Berechnungen, dass die dafür benötigte Menge gigantisch ist. Werden wir in Zukunft also genügend grünen Strom haben? mehr...