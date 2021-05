Sie ist freie Autorin, Journalistin und Podcasterin und hat ihr erstes Buch geschrieben: Das Patriarchat der Dinge - warum die Welt Frauen nicht passt.

Angefangen hat es mit einem Fünf-Minuten Radiobeitrag zu Potty-Parity, also der Frage von Pinkelmöglichkeiten für Frauen im öffentlichen Raum.

Zwei Jahre hat Rebekka Endler für ihr Buch recherchiert und ist darüber zur Feministin geworden. Denn, so musste sie feststellen: Der Mann ist das Maß aller Dinge. Im wahrsten Sinne des Wortes und in fast allen Lebensbereichen. Bis heute.

Das Patriarchat der Dinge: Warum die Welt Frauen nicht passt Pressestelle DuMont Buchverlag GmbH & Co Das Patriarchat der Dinge Warum die Welt Frauen nicht passt Autor Rebekka Endler Genre: Sachbuch Verlag: DuMont Buchverlag GmbH & Co, ISBN: 978-3832181369

Hallo Welt, das ist mein Buch! Es handelt von patriarchalem Alltagsdesign, das ein Problem für viele von uns ist. Es geht um die Geschichten dahinter und um Menschen, die dagegen anforschen und bessere Lösungen suchen. Es handelt von draußen, drinnen, von Sport, Medizin... https://t.co/Tzh2V3rWg1

Hompage von Rebekka Endler

Musiktitel:

Cut it out

Anna Erhard

CD: Short cut



Crash test dummy

Botticelli Baby

CD: SAFT



Nacht

Culk

CD: Zerstreuen über euch



Dia de furar onda no mar

Lucas Santtana

CD: The god who devastates also cures



Hey you

Katy J Pearson

CD: Return