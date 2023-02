Die CDU stellt die Weichen, um Ex-Verfassungsschützer Hans-Georg Maaßen aus der Partei auszuschließen. Das ist eine Chance, um den politischen Konservatismus gegen den Rechtsextremismus abzugrenzen. Es ist aber auch ein Wagnis. Und was ist heute überhaupt noch konservativ? Ein Kommentar von Autor und Essayist Christian Schüle.

Maaßen-Positionen noch in den 1980er Jahre gemäßigt?

In der noch AfD-freien Welt der 1980er Jahre wäre einer wie Hans-Georg Maaßen womöglich gemäßigt gewesen. Damals war Deutschland offiziell kein Einwanderungsland, man durfte selbstverständlich „Indianer“ sagen und konnte fest damit rechnen, dass eine Frau eine Frau war – die sich übrigens gern am Manne zu orientieren hatte. Im Fahrwasser von Franz-Josef Strauß, Alfred Dregger oder Manfred Kanther war die Richtung vollkommen klar. Konservativ hieß: Law and Order, Innere Sicherheit, äußere Gewissheit. Christliche Moral, Ehe, Familie; Bekenntnis zu Nation, NATO und Wehrpflicht, zu kapitalistischem Unternehmertum und Recht auf Eigentum.

Entkernung des traditionell Konservativen war Folge einer doppelten Werteverlagerung

Als durch und unter Angela Merkel manches aus dem scheinbar unkündbaren Traditionsbestand des Konservatismus peu à peu aufgekündigt wurde – Stichwort: Ehe für alle, Abschaffung von Wehrpflicht und Atomkraft – war der Glaube vieler Konservativer an den Bestandsschutz konservativer Werte dahin. Sie fühlten sich, so hörte man immer wieder, heimatlos.

Verzeitgeistigung des politischen Konservatismus

Erstens war die sukzessive Verzeitgeistigung – wahlweise Sozialdemokratisierung oder Linkseinfärbung – des politischen Konservatismus auch das Resultat eines relativ erfolgreichen Feminismus und der akademisch aktiven Genderforschung, deren Themen heute den männer- und machtkritischen Diskurs bestimmen. Und zweitens wurde durch Grenzöffnungen und Grenzüberschreitungen im Prozess zunehmender Globalisierung durch Migration von Waren und Menschen die Souveränität der selbstbestimmten Nation in Frage gestellt.

Dekonstruktions-Prozess für Strukturkonservative schwer erträglich

Seit gut einem Jahrzehnt erleben die spätmodernen Gesellschaften westlicher Industrienationen einen inneren Dekonstruktions-Prozess: durch Zersplitterung und Fragmentierung in zahllose und unübersichtliche Communities, Gruppen und Bewegungen auf der einen; sowie durch rasante Beschleunigung technologischer Revolution in Richtung Künstlicher Intelligenz auf der anderen Seite. Was ist die Folge? Identitätsverlust und also Kontrollverlust – für Strukturkonservative, die mit der Auflösung der Ordnung ringen, schwer erträglich.

Konservativer als die „Letzte Generation“ kann man nicht sein

Im eigentlichen Sinne konservativ wäre es nun ja, eine pluralistische und in sich widersprüchliche Gesellschaft in der Tradition der christlichen Sozialethik zu denken, die in der CDU einst eine wichtige Strömung war. Das heißt: den einzelnen Menschen im ganzen Ausmaß seiner Würde als gleichwertige Person und nicht nur als funktionales Objekt in einem leistungsgetriebenen Verschleißprozess zu sehen. Und bestünde schließlich wahre christliche Solidarität nicht darin, die göttliche Schöpfung vor der Erschöpfung zu bewahren, durch eine in sich immer schon konservative Ökologie? Teile der Jugend sind ja zur Weltbewahrung bereit: Konservativer als die Letzte Generation und die Fridays for future-Bewegung kann man gar nicht sein ...

Chance für Merz

Das vom CDU-Präsidium nun angestrebte Verfahren zum Ausschluss Hans Georg Maaßens aus der Partei ist für deren Vorsitzenden Friedrich Merz einerseits die in den Schoß gefallene Chance, den politischen Konservatismus symbolisch und sichtbar gegen all die abzugrenzen, die jenseits des Rechtskonservativen das Feld des Rechts-Extremen betreten haben und betreten wollen.

Ausschluss könnte Konservative zur AFD treiben

Zum anderen ist das Verfahren ein Wagnis, weil sich mit der Person Maaßen auch ein Teil der struktur- und wertkonservativen Identität des Christdemokratischen ausgeschlossen wird – was freilich der AfD neuen Zulauf enttäuschter Konservativer bringen könnte.

Ohne Frage, meine ich, steht die klare Kante gegen jedes Zündeln mit Antisemitismus, Nationalismus und Rasse-Rhetorik einem anständigen Konservatismus der Zukunft bestens zu Gesicht.