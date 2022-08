Ausgetrocknet - Kaffeebauern in der Krise

In Deutschland wird mehr Kaffee als Bier getrunken. Vielen ist bewusst, dass die Arbeitsbedingungen der Produzenten in Lateinamerika oft von Ausbeutung und Elend geprägt sind. Der Anteil von Kaffee mit Fair-Trade-Siegel macht aber nur fünf Prozent am gesamten Verbrauch aus.



In Guatemala können immer weniger Menschen mit dem Anbau von Kaffee das Überleben ihrer Familien sichern. Zudem werden viele Anbaugebiete von Konsequenzen des Klimawandels getroffen. Viele Kaffeebauern machen sich deshalb auf den gefährlichen Weg in die USA. (SWR 2020)

Beim Wiegen der Kaffekirschen. Die Kleinbauern bekommen nur einen sehr geringen Teil des Profits aus dem Kaffeehandel SWR Andreas Boueke Bild in Detailansicht öffnen Eine Konsequenz des Klimawandels. Wo vor acht Jahren noch 200 Sack Kaffeebohnen auf einem Hektar geerntet wurden, sind es heute nur noch 15 bis 20 Säcke. SWR Andreas Boueke Bild in Detailansicht öffnen In vielen Anbaugebieten Guatemalas ist die Kaffeeproduktion nicht mehr rentabel. Die Produktionskosten sind oft höher als die Einnahmen SWR Andreas Boueke Bild in Detailansicht öffnen Maria und Luis Arturo sehen keine Zukunft mehr in ihrem Dorf El Escobal. Doch bei dem Versuch, in die USA zu gelangen, wurde Luis schwer verletzt SWR Andreas Boueke Bild in Detailansicht öffnen

Manuskript zur Sendung