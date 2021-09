Ausgerechnet Tofu - Der süddeutsche Soja-Pionier Wolfgang Heck 

1987 fing Wolfgang Heck mit einem kleinen Stand in der Freiburger Markthalle an. Selbstgemachten Tofu kauften damals vor allem Ökos, Reformköstler und ein paar experimentierfreudige Studenten.

Der Mehrheit der Hungrigen blieb der schwabbelige Sojaquark suspekt.

Wolfgang Heck aber hat all seine Neugier und Experimentierfreude in seine Tofuprodukte gesteckt, Mitstreiter gefunden und ein Unternehmen gegründet, das immer noch in Freiburg sitzt und dessen 280 Mitarbeiter zuletzt 37 Millionen Euro Jahresumsatz gemacht haben.

Den Sojaanbau in der Region hat Heck mit einer eigens entwickelten Sojabohne gestärkt. 2020 erhielt Taifun-Tofu den deutschen Nachhaltigkeitspreis.

