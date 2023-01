Aus guter Quelle – der Brunnen

Sonntagsfeuilleton mit Stefanie Junker.

Ohne Wasser kein Leben – das ist eine unbestreitbare Tatsache und auch der Grund, warum menschliche Lager und Siedlungen schon immer in der Nähe von Wasserstellen errichtet wurden. Und wenn das nicht gerade ein Fluss oder ein See war, dann wurden eben Brunnen geschlagen.



Noch heute sind Brunnen so etwas wie ein Synonym für Zivilisation, Siedlung und nicht zuletzt auch für die Entwicklungshilfe. Wer etwas Gutes tun will, der spendet Geld für den Brunnenbau, beispielsweise in Afrika. Das ist effektiv und geht schnell – aber nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick erscheint, denn der Bau eines Brunnens schafft zwar Zugang zu sauberem Trinkwasser, greift aber enorm in die gesellschaftlichen und sozialen Strukturen ein.



Die enorme gesellschaftliche Bedeutung des Brunnen zeigt sich auch in seiner kulturellen Rezeption. In Märchen und Erzählungen ist der Brunnen ein äußerst beliebtes Topos, der allein im Märchen die unterschiedlichsten Funktionen haben kann: sei es als Wohnort für Märchen- und Sagenfiguren oder als Durchgang in eine andere Welt.



Und auch in der modernen Stadtplanung spielen Brunnen und Wasserarchitektur eine wichtige Rolle im Hinblick auf klimaresiliente Städte. Denn ein Brunnen ist nicht nur schön und ein beliebter Treffpunkt, sondern schafft auch Abkühlung.



Außerdem nehmen wir in dieser SWR2 Matinee ganz konkrete Brunnen in den Blick, z.B. die Fontana di Trevi – der vielleicht berühmteste Brunnen der Welt. Wir besuchen einen Mineralwasserbrunnen, betrachten den Jungbrunnen von Cranach und zuletzt genießen wir die sinnlichen Seiten des Schokoladenbrunnens.



Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen der Sendung sind die der Ethnologe Hans-Peter Hahn, die Freiraum- und Verkehrsplanerin Katrin Korth und der Literaturwissenschaftler und Leiter des Grimm-Hauses in Steinau, Burkhard Kling.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Moritz Chelius