Die Tulpe wird besonders wegen ihrer Vielfalt, ihrer Schönheit und ihres Farbenreichtums geliebt: 150 Tulpensorten gibt es schätzungsweise von dem wunderbaren Liliengewächs.

Im 17. Jahrhundert war sie so begehrt, dass sie sogar Karriere als Spekulationsobjekt machte. Der erste gut dokumentierte Börsencrash der Geschichte war die sogenannte Tulpenblase. Nach dem Abstieg an der Börse folgte ein steiler Aufstieg der Tulpe in Literatur, Kunst und Kultur. In Zeiten der selbstauferlegten Quarantäne ist sie für uns alle ein willkommener Blumengruß, der Garten und Zuhause verschönert.