Auftakt des IBA-Festivals Stuttgart: Die Stadtarchitektur und das Leben der Zukunft

Die Internationale Bau-Ausstellung findet erst 2027 in Stuttgart statt. Mit einem großen Festival mit über 100 Veranstaltungen wollen die Macher die Menschen in der Region Stuttgart aber schon jetzt über den Stand der Vorbereitungen informieren.

Das Ideal: Ein offener Ort

Die globale Krise verschont auch Bausektor und Stadtplanung nicht. Durch gute Architektur soll auch künftig ein gutes und gesundes Leben möglich sein, so die Botschaft.

Andreas Hofer will mit dem Festival die Bekanntheit der IBA in der Region steigern. Das sei „eine anspruchsvolle kommunikative Aufgabe“, sagt der iBA-Intendant in SWR2. Ein Schwerpunkt soll die Festivalzentrale in der Stuttgarter Fußgängerzone sein.

Für Hofer ist die Location mehr als ein Veranstaltungsort. Sie zeige bereits ein Ideal, wie Stadtarchitektur in der Zukunft sein kann: „Ein offener Ort ohne Konsumzwang, wo man sich hinsetzen kann, diskutieren kann, arbeiten kann.“

Umbruchsphase schafft Unsicherheit

Aus Sicht des IBA-Intendanten finden die Vorarbeiten für die Bauausstellung in vier Jahren mitten in einer Umbruchphase statt, die den gesamten Bausektor treffe. So müsse Bauen vor allem künftig weniger Ressourcen verbrauchen.

Hofer ist sich sicher: „Diesen Prozess können wir nur gestalten, wenn wir alle mitnehmen.“ Denn die Menschen reagierten auf die rapiden Veränderungen mit Unsicherheit, auch wenn viele Fragen technischer Natur seien. Er gibt zu bedenken: „Häuser sind eine der größten Investitionen für eine Familie in ihrem Leben.“ Da gelte es zu informieren und Wege zu zeigen, wie der Umbruch gestaltet werden könne.

Durch Veränderung gesünder leben

„Wir suchen die Bausteine für das Leben der Zukunft“, sagt Hofer über das Ziel der IBA 27. Es komme darauf an, die Gestaltung der Veränderung „auf eine gute Art“ zu schaffen – dann sei alles eine große Chance.

Schaffe man das, so Hofer, „dann werden wir gesünderen, schöneren und nachhaltigeren Zukunft leben und diese Botschaft möchten wir eigentlich an die Menschen bringen.“ Für die Verängstigung vieler Menschen angesichts der Vielzahl von Krisen zeigt Hofer Verständnis, bleibt aber optimistisch.

In vier Jahren ist noch nicht alles fertig

In seiner Zwischenbilanz der bisher geleisteten Arbeit als IBA-Intendant äußert Andreas Hofer sich überrascht: „Ich hatte 2018 erwartet, dass es 15-20 größere Häuser geben wird und ein paar Großprojekte.“ Eingetreten sei das Gegenteil: „Wir haben fast nur große Projekte“.

Deshalb werde zum Start der IBA zwar vieles fertig gebaut sein, manches aber noch im Prozess sein. Über den Weg bis dahin macht sich Hofer keine Illusionen: „Wir werden auch Fehler machen.“ Doch findet er es spannend, was nach dem Ende seiner Intendanz geschieht, denn „ein neues Quartier zu bauen, das ist eine Generationen-Aufgabe.“

