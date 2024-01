Aufs Begreifen kommt es an – Mathelehrer Martin Kramer will Unterricht zum Abenteuer machen

Er erklärt Bruchrechnen mittels Zahnrädern oder auch schon mal den Kreisumfang anhand von Pizzastücken - Martin Kramer möchte Mathematikunterricht vom Abstrakten ins Anschauliche holen. „Unterricht als Abenteuer“ lautet sein Motto seit vielen Jahren, und etwas Theatralik gehört für ihn auch dazu.

Schließlich hat er außer Naturwissenschaften auch Theaterpädagogik studiert. Kramer unterrichtet an einem Tübinger Gymnasium, war aber auch viele Jahre in der Lehrerausbildung tätig und hat rund 20 Bücher über gelingendes Unterrichten geschrieben.

Buchcover "Körperberechnungen – Begreifen durch Begreifen" von Martin Kramer Pressestelle Kallmeyer Verlag Körperberechnungen – Begreifen durch Begreifen Lernen an Stationen: interaktiv und kooperativ Autor: Martin Kramer Verlag: Kallmeyer Verlag ISBN: 978-3772716881

