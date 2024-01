Aufbruch mit verloren geglaubten Fässern - Neustart zweier Winzerinnen aus dem Ahrtal

Dörte und Meike Näkel leiten seit 2008 das Familienweingut Meyer-Näkel in Dernau, bekannt für seine preisgekrönten Spätburgunder Rotweine.

Die Flutnacht im Ahrtal im Juli 2021 zerstört beinahe das komplette Weingut: Gebäude, Traktoren, Teile der Rebflächen und beinahe die gesamten Erträge zweier Jahrgänge. Die Schwestern überleben die Nacht zusammen auf einem Baum.

Mit der Ernte dieses Sommers und neun geretteten Fässern fangen die beiden neu an. Die geretteten Weine vermarkten sie als “Lost Barrels”, touren damit zu Spitzenköchen, um Begeisterung für ihre Produkte und ihre Heimat zu vermitteln.

Musiktitel:

My silver lining

First Aid Kit

Album: Stay gold



Peel me a grape

Lyle Lovett

Album: 12th of june



Wir drehen uns im Kreis

Lina Maly & Moritz Krämer

Album: Wir drehen uns im Kreis



Utopia

Pete Josef

Album: Utopia



Hey you

Katy J Pearson

Album: Return