Auf verlorener Piste? Winterurlaub ohne Schnee

Verzweifelte Eltern, überfüllte Stationen, überlastete Pflegekräfte und Ärzte. Der Notstand in Kinderkliniken macht besonders deutlich, wo das jetzige System an Grenzen stößt.

Gerade für kranke Kinder hat sich die Lage extrem zugespitzt. Nicht nur im Krankenhaus: Auch viele kinderärztliche Praxen sind am Limit des Leistbaren. Was steckt wirklich dahinter? Führt der eingeschlagene Reformweg dahin - und was ist noch nötig?

RS-Virus, Influenza und zu wenig Personal. Die Notaufnahme in Deutschlands größter Kinderklinik in Stuttgart arbeitet täglich am Limit. Autorin: Geli Hensolt.

Wie viel "Revolution" steckt in den Reformplänen für das Krankenhaussystem? Interview mit dem Gesundheitsökonomen Professor Jonas Schreyögg, Experte für Management im Gesundheitswesen.

Termin beim Kinderarzt - verzweifelt gesucht. Autorin: Stephanie Geißler.

Auf was können Kinder und Eltern mit den Reformplänen jetzt hoffen - wenn sie in eine Kinderarztpraxis oder auf eine Kinderstation müssen? Und was fehlt? Interview mit Jakob Maske, Bundessprecher des Berufsverbands der Kinder- und Jugendärzte

Wie digital wird die Zukunft, und wie könnten kranke Kinder davon profitieren? Autor: Wolfgang Brauer.