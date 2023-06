Auf Streife – die Wespe

Sonntagsfeuilleton mit Georg Brandl.

Kaum ist es warm genug, dass man draußen essen kann, sind sie da, die gelb-schwarz-gestreiften Plagegeister. Sie schwirren erratisch um uns herum, bedienen sich am Kuchen und am Grillgut, sie fallen – gierig wie sie sind – in Getränke und wenn man ihnen zu nahe kommt stechen die aggressiven Tiere auch noch. Und das tut weh. Nicht umsonst sind wirksame Wespenfallen und Tricks um sie abzuwehren, jedes Jahr wieder äußerst beliebt.



Anders als Bienen oder Hummeln, die wir eindeutig mit blühenden Blumen und Biodiversität verbinden, haben Wespen einen ausgesprochen schlechten Ruf. Und schnell fragt man sich: warum gibt es die überhaupt, die nerven doch nur. Kein Wunder, dass sie selbst im Film nur die Rolle des Bösewicht bekommen, gerne als Killerwespen im Horrorgenre.



Aber: Wespen sind äußerst nützlich und wichtig fürs Ökosystem: genau wie Bienen bestäuben sie Blüten und vor allem fressen sie Schädlinge, die ohne Wespen zu einer wahren Plage würden. Außerdem sind Wespen faszinierende Wesen, die wesentlich mehr Beachtung verdient haben, als sie bekommen.



Die SWR2 Matinee will heute eine Lanze brechen, für die Wespe. Wir lassen uns von einem Biologen und Wespenforscher erzählen, warum Wespen so faszinierend sind. Wir lernen eine Wespe kennen, die erst vor ein paar Monaten in Baden-Württemberg entdeckt worden ist und erfahren, warum es ohne Wespen keine Feigen gäbe.



Außerdem nehmen wir die berühmt-berüchtigte Wespentaille in den (kritischen) Blick, lassen eine Vespa durch die Sendung rollen und erzählen, was die Wespe mit dem ersten Comic der Weltgeschichte zu tun hat.



Redaktion: Monika Kursawe

Musik: Lara Fischer