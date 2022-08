Auf eigenen Beinen stehen - Erwachsen werden mit und ohne Handicap

Marie ist 18 – Arthur 17 Jahre alt. Die beiden verbindet ein Wunsch: Sie wollen selbständig werden – auf eigenen Beinen stehen. Marie hat gerade ihr Abitur gemacht und war danach ein paar Monate in Schweden. Arthur geht noch zur Schule. Er hat Trisomie 21 und mag das Wort “Down-Syndrom” überhaupt nicht. Sein größter Wunsch: Ganz allein leben – also von zu Hause ausziehen.



Marie und Arthur haben sich bei einem integrativen Tanzprojekt in Heidelberg kennen gelernt. Gibt es Unterschiede beim Erwachsen-Werden mit und ohne Handicap? Was verbindet die beiden, was trennt sie? (SWR 2020)

Manuskript zur Sendung