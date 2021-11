Auf der Lauer – Unterwegs mit Jäger*innen im Rems-Murr-Kreis

per Mail teilen

Von Julia Illmer

Sie lieben die Natur und töten Rehe, Füchse oder Wildschweine. Für Jäger*innen ist das kein Widerspruch. Über 380.000 Menschen haben in Deutschland einen Jagdschein, Tendenz steigend. Sie sitzen nachts allein auf ihren Hochsitzen, kennen jeden Weg in ihrem Revier, sie pirschen sich an, sie lauern, sie schießen. Sie sind auf ein gutes Miteinander mit den Förstern angewiesen, die den Wald schützen. Ihr Hobby kostet sie viel Geld und bringt ihnen auch scharfe Kritik ein. Dabei übernehmen sie Verantwortung, sagen sie.