Auf Augenhöhe mit Giganten: Valentin Findling singt Freddie Mercury

Viele Profimusiker spielen in Coverbands, weil sie mit ihrer eigenen Musik nicht genug Geld zum Leben verdienen. Teil einer sogenannte Tribute Band zu sein - einer Coverband also, die nur die Musik einer einzigen berühmten Gruppe nachspielt - kann allerdings künstlerisch herausfordernd und erfüllend sein.

Der studierte Jazzmusiker Valentin Findling schlüpft bei "The Music of Queen Live" in die Rolle des Jahrhundert-Rocksängers Freddie Mercury. Das tut er so überzeugend, dass Zuschauer nur staunen können, zumal der 28-Jährige aus Heidelberg die hohen, kraftvollen Stimmlagen seines Vorbilds mühelos meistert.

Findling sieht sich aber nicht als Doppelgänger, sondern als Interpret. Und mit seiner Band "Knights of Caesar" bringt er auch eigene Songs auf die Bühne.

Musiktitel:

Now I'm here

Queen

Album: On air



Tie your mother down

Queen

Album: A day at the races



Pancakes

Knights of Caesar



The show must go on

Queen

Album: Bohemian Rhapsody - The Original Soundtrack



Island spell

Molly Lewis

Album: The forgotten edge