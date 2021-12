Attentat vom Breitscheidplatz: Ersthelfer am 5. Jahrestag über traumatische Erfahrungen

„Dass jemand vor deinen Augen stirbt, an seinen inneren Verletzungen, das ist nicht so einfach zu verarbeiten“, erinnert sich Gerhard Zawatzki in SWR2 am fünften Jahrestag des Attentats vom Berliner Breitscheidplatz. Er habe sich nicht vorstellen können, wie eine solche Erfahrung das eigene Leben verändert, so der IT-Spezialist, der am 19. Dezember den Abend mit Freunden auf dem Weihnachtsmarkt verbringen wollte und dann freiwillig bei der Erstversorgung der Verletzten half.

„Kann man jemand nicht erklären, der so etwas nicht erlebt hat“ Der IS-Terrorist Anis Amri war damals mit einem gestohlenen Lkw in den Weihnachtsmarkt vor der Gedächtniskirche gerast. Zwölf Menschen kamen dabei ums Leben, mehr als 50 wurden verletzt. Zawatzki hat mutmaßlich einem Menschen das Leben gerettet. Einem anderen konnte er nicht mehr helfen. „Das kann man jemand anderem nicht richtig erklären, der so etwas nicht erlebt hat“, sagt Zawatzki heute über seine Erfahrungen. Zunächst habe er sich stark gefühlt, erinnert sich der 57-Jährige. Auch wegen seiner eigenen, früheren Tätigkeit im Rettungsdienst, wo er ebenfalls schwere Unfälle erlebt habe. „Aber im Laufe der Tage, eigentlich schon am nächsten Morgen, spürt man dann, dass es nicht normal ist.“ Der Unterschied sei, aus einer Situation herausgerissen zu werden, in der man sich unbeschwert fühle und eigentlich nur einen schönen Abend verleben wolle. Hilfe für Opfer und Betroffene: Große Enttäuschung über den Staat 2017 lehnen es die Berliner Behörden ab, ihn nach seiner Traumatisierung mit Therapiehilfen zu unterstützen. Schließlich habe er sich „freiwillig“ in diese Situation begeben. Er wird zeitweilig arbeitsunfähig, stürzt in eine schwere Krise. Seit einem halben Jahr kann er wieder arbeiten. Doch eine schwere Enttäuschung über den deutschen Staat sei geblieben. Er werde oft gefragt, sagt Zawatzki, ob er es für richtig halte, dass es einen Gedenktag für die Opfer des Attentats vom Breitscheidplatz gebe. Es sei eine große Hilfe, sich an diesem Tag mit anderen treffen zu können, die dasselbe erlebt hätten. „Man wird dadurch sehr geführt – was auch hilft, es zu ertragen.“

Sendung am Sa. , 18.12.2021 12:40 Uhr, SWR2 Journal am Mittag, SWR2