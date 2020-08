Die Aussichten Atomwaffen global zu begrenzen, sind so schlecht wie seit langem nicht. Zum 75.Jahrestag des Atombombenabwurfs von Hiroshima stellt Oliver Thränert, der an der ETH Zürich den Thinktank für Sicherheitspolitik leitet, fest: „Es gibt nur noch einen begrenzten Teststop-Vertrag, der nukleare Versuche in der Atmosphäre und unter Wasser verbietet – aber unter der Erde eben nicht.“

Seit der Kündigung des START-Abkommens zur Verringerung strategischer Waffen zwischen den USA und Russland hätten sich die Aussichten auf einen Fortbestand der Sicherheits-Architektur des Kalten Kriegs verringert. Seine Hoffnung lautet: „Wenn Joe Biden amerikanischer Präsident wird.“ Die USA wollen einen neuen Atomwaffen-Kontrollvertrag aushandeln, der auch die Atommacht China einbezieht. Das sei wegen Chinas „Allergie“ gegen Transparenz jedoch schwierig, so Thränert. Seine Befürchtung bei einem Fehlschlag der Verhandlungen: „Dann drohen immer mehr Atomwaffen-Staaten.“ Dr. Oliver Thränert leitet den Think Tank am Center for Security Studies der ETH Zürich und ist Non-Resident Senior Fellow der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. 6.8.1945: Bomber-Pilot Tibbets fliegt den Einsatz über Hiroshima