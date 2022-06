Der Autor und Publizist Deniz Yücel auf der Mitgliederversammlung des PEN in Gotha dpa Bildfunk dpa picture alliance | Martin Schutt

Um die Schriftstellervereinigung PEN-Zentrum Deutschland und deren Präsident Deniz Yücel hatte es Kontroversen gegeben. Gestritten wurde dabei vor allem über den Führungsstil im Vorstand. Obwohl ein Abwahlantrag gegen Yücel scheiterte, trat er Mitte Mai überraschend vom Amt zurück.

Nun hat Yücel angekündigt, gemeinsam mit 230 Autorinnen und Autoren den alternativen PEN Berlin zu gründen. Unterstützt wird Yücel unter anderem von Daniel Kehlmann, Christian Kracht, Nora Bossong und Eva Menasse.

„Wir wollen einen neuen PEN. Einen zeitgemäßen und diversen PEN, in dem sich auf Deutsch schreibende oder in Deutschland lebende Schriftsteller:innen und Übersetzer:innen aller literarischen und publizistischen Genres zusammenfinden. Einen PEN von und für Kolleg:innen, die sich für Meinungsfreiheit und einen offenen Diskurs einsetzen, ohne Präsident:innen und andere Titel“, so die Begründung.

Das deutsche PEN-Zentrum sieht die angekündigte Neugründung einer Autorenvereinigung als Ergänzung seiner Arbeit. „Wir sehen das als Bereicherung der Arbeit des PEN in dem Bemühen, uns neu aufzustellen“, sagte die Generalsekretärin des deutschen PEN-Zentrums mit Sitz in Darmstadt, Claudia Guderian, am 7. Juni auf Anfrage.