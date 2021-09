Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft – China als Hoffnungsträger in der Corona-Krise

Obwohl in der Corona-Krise oft von einem Zusammenbruch der globalen Lieferketten die Rede sei, hätten diese bisher doch erstaunlich gut funktioniert, sagt Friedolin Strack, Abteilungsleiter „Internationale Märkte“ beim Bundesverband Deutsche Industrie (BDI). Wie die Pandemie das globale Wirtschaftsgeschehen durcheinanderbringt ist Thema der digitalen Asien-Pazifik-Konferenz der Deutschen Wirtschaft. Sie findet am 19. Oktober statt.

Es habe allerdings große Probleme in der Logistik gegeben, und gerade die Grenzschließungen zu Beginn der Pandemie in Europa seien ein Einschnitt gewesen. Derzeit sei China die einzige größere Ökonomie, die in diesem Jahr überhaupt noch wachsen werde. Deswegen sei China der Hoffnungsträger für die exportabhängige deutsche Wirtschaft, so Friedolin Strack.