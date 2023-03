Artur Walther, Sammler

Im Gespräch mit Anita Schlesak

Als Investmentbanker an der Wall Street ist er reich geworden. Der seit langem in den USA lebende Artur Walther hat in 25 Jahren eine beeindruckende Sammlung afrikanischer und asiatischer Fotografien aufgebaut. Aufsehen erregende Ausstellungen zeigt er nicht nur regelmäßig in New York, sondern auch weltweit in Wanderausstellungen in Paris, Stockholm, Berlin, Amsterdam, Madrid und Monterey, sowie in seinem Privatmuseum in seinem schwäbischen Heimatdorf bei Neu-Ulm. Jetzt bespielt er zum ersten Mal das renommierte Haus der Kunst in München - Walthers bisher größtes Projekt mit mehr als 1000 Werken aus drei Jahrhunderten.