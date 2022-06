SWR2 Forum bei den 21. Schillertagen am Nationaltheater Mannheim: „Zusammen“

per Mail teilen

Das Nationaltheater Mannheim lädt vom 17. bis 27. Juni 2021 unter dem Motto „Zusammen“ zur 21. Ausgabe der Internationalen Schillertage. Viele Angebote werden digital stattfinden und vor Ort gibt es mit dem „NTM Park“ eine exklusiv errichtete Rauminstallation vor dem Theatergebäude. Auch das SWR2 Forum ist mit mehreren Diskussionen dabei.

„Zusammen“ – Dieses simple Wort ist durch die langen Monate der Corona-Pandemie mit ganz neuen und unterschiedlichen Bedeutungen aufgeladen. Es ist das Motto der 21. Schillertage am Nationaltheater Mannheim, die in diesem Jahr digital präsentiert werden. Mit Abstand und unter Hygieneregeln ist vom 17. bis 27. Juni 2021 ein Festival entstanden, das „pandemische Formen“ des Zusammenseins erproben will.

Vorfreude auf die Schillertage

So wie es Jeanne d'Arc, die Titelheldin in Schillers Klassiker „Die Jungfrau von Orleans“, schafft, die verfeindeten französischen Streitkräfte zusammenzubringen, diskutieren wir im SWR2 Forum, was wir erreichen können, wenn wir als Gesellschaft zusammenhalten.

Gleichzeitig sprechen wir über die Fliehkräfte in unserer Demokratie, über Spaltung, neue Identitäten, neue Arbeitsformen und neue Verhaltensnormen. Was stärkt, was schwächt den Zusammenhalt?