Die Landesregierung Baden-Württemberg verbietet Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmer*innen. In Rheinland-Pfalz gibt es bisher lediglich eine Empfehlung der Landesregierung größere Veranstaltungen abzusagen, dort haben einzelne Städte Verbotsverordnungen erlassen. Der SWR sagt die Konzerte des SWR Symphonieorchesters im März ab, für die bereits mehr als 1.000 Tickets verkauft worden sind.

Absagen von Kulturveranstaltungen in Baden-Württemberg

Nach der Ankündigung von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) am Dienstag in Stuttgart, Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmenden mittels Verordnung verbieten zu lassen, reagieren die Veranstalter*innen sehr unterschiedlich in Baden-Württemberg.

Reutlingen und Heilbronn sind von den Einschränkungen bisher am stärksten betroffen. In beiden Städten sind schon Veranstaltungen ab 200 Teilnehmenden verboten. In Reutlingen gilt die Regel ab sofort, in Heilbronn ab Samstag, 14. März.

Die Stadt Stuttgart hat das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen, das vom 18. April bis 10. Mai stattfinden sollte, abgesagt.

Abgesagt ist außerdem „Die Lange Nacht der Museen“ in Stuttgart, ursprünglich geplant für den 21. März. Sie sei ein zu hohes Risiko für die Gesundheit der Besucher*innen und für alle anderen Beteiligten, so die Veranstalter des Stadtmagazins Lift, denen diese Entscheidung schwer gefallen sei. Eintrittskarten werden zurückerstattet.

Alle Konzerte der Stuttgarter Philharmoniker im Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle sowie im Gustav-Siegle-Haus sind vorläufig bis zum 19. April abgesagt. Karten können zurückgegeben werden.

Das Theater Heibronn bleibt bis zum 19. April geschlossen. Alle Karten können gegen einen Gutschein eingetauscht werden.

Die Filmakademie Baden-Württemberg hat ihre Konferenz zu Animation und Filmeffekten, FMX, die vom 5. bis 8. Mai in Stuttgart stattfinden sollte, abgesagt. Der Schritt sei den Veranstaltern sehr schwer gefallen, sei aber im Interesse der Gäste und Referent*innen, deren Gesundheit oberste Priorität habe. Das Internationale Trickfilm-Festival Stuttgart (IFTS) soll nach aktuellem Stand trotzdem vom 5.-10. Mai stattfinden.

Wer zahlt, wenn Konzerte oder Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden?

Die Bachakademie Stuttgart cancelt die international renommierte Bachwoche, die am kommenden Freitag hätte beginnen sollen. Bis zu 800 Zuhörer*innen hatten zum Beispiel schon Karten allein für ein Konzert in der Stuttgarter Stiftskirche.

Im Haus der Musik in Stuttgart im Fruchtkasten wird ein Konzert aus der Reihe „Alte Musik im Haus der Musik“ mit dem Ensemble New York Polyphony am 19. März abgesagt, Grund sind coronabedingte Anreiseschwierigkeiten der Künstler*innen.

Die Stadt Freiburg hat die Durchführung aller öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmenden untersagt, Innen- und Außenveranstaltungen gleichermaßen. Dies gilt vorläufig bis einschließlich 31. März.

Vor allem Musikveranstaltungen in der Sick-Arena und im Konzerthaus sind davon betroffen. Theater-, Kino- und Museumsveranstaltungen sind aufgrund der geringeren Besucherkapazität ausgenommen — dort liegt eine Absage im Ermessen der Veranstalter.

Die meisten privaten Theater- und Opernhäuser im Land oder das SI Centrum auf den Fildern mit seinen Musicals halten sich vorerst an die Vorgaben des Robert Koch-Institutes (RKI). Besucher*innen, die sich in Risikogebieten aufgehalten haben oder sich krank fühlen, werden gebeten, zuhause zu bleiben. Viele Häuser haben zusätzlich Desinfektionsmittel aufgestellt und bieten eine kostenfreie Stornierung bereits gekaufter Tickets oder den Umtausch in Gutscheine an, etwa die Staatsoper Stuttgart. Langfristig planen könne man derzeit allerdings nicht.

Wissenschaftsministerin Theresia Bauer kündigte an, dass an den Staatstheatern Karlsruhe und Stuttgart der Spielbetrieb bis nach den Osterferien eingestellt werde.

Das Festspielhaus in Baden-Baden hat hat das Konzert der Wiener Philharmoniker am Samstag, 14.3., abgesagt. Die Vorbereitungen zu den Baden-Badener Osterfestspielen 2020 wurden am 12.3.vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie unterbrochen.

Die Stadt Reutlingen hat alle Veranstaltungen ab 200 Personen verboten. Das betrifft auch das 6. Sinfoniekonzert der Württembergischen Philharmonie Reutlingen am Montag, 16.3., in der Stadthalle Reutlingen. Die kommenden Konzerte Ende März und im April sind vom landesweiten Verbot von Großveranstaltungen derzeit noch nicht betroffen, finden also nach aktuellem Stand noch statt.

Das Concertbüro Music Circus bespielt in Stuttgart unter anderem die Schleyerhalle. Auch sie betrifft die Verordnung der Landesregierung, mit Konzerten mit über 8.000 Plätzen, wie etwa James Blunt Anfang April. Der Veranstalter hat angekündigt die betroffenen Konzerte verschieben zu wollen. Eintrittskarten behielten bis zur Klärung des Ausweichtermins ihre Gültigkeit.

Die Stiftung Würth hat bis einschließlich 31. März alle kulturellen Veranstaltungen abgesagt. Betroffen sind unter anderem Konzerte der Philharmonie Salzburg und die bereits ausgebuchte Lesung mit Schauspieler Jan Josef Liefers im Carmen Würth Forum in Künzelsau, sowie einige Veranstaltungen in der Kunsthalle Würth in Schwäbisch Hall.

Der Autor und Aktivist Arun Gandhi, Enkel von Mahatma Gandhi, hat auf Anraten seiner Ärzte seine Lesungen in Deutschland abgesagt. Geplant waren auch Auftritte im Südwesten: am Edith-Stein-Gymnasium in Bretten am 19. März, in Böblingen beim Friedenskongress der Waldorfschule in der Kongresshalle am 21. März und in Trier am Auguste-Viktoria-Gymnasium am 26. März. Ob es Ersatztermine geben wird, steht aktuell noch nicht fest.

Absagen von Kulturveranstaltungen in Rheinland-Pfalz

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz hat sich der Empfehlung des Bundesgesundheitsministeriums angeschlossen und rät zur Absage von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 1.000 Teilnehmer*innen.

Außerdem haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer und die Stadt Andernach verkündet, den für den 19.-21. Juni in der Stadt geplanten Rheinland-Pfalz-Tag abzusagen. Die für die Durchführung und Vorbereitung des Festes notwendigen Kräfte seien aktuell rund um die Uhr im Einsatz im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus.

Dauer 3:10 min Sendezeit 18:40 Uhr Sender SWR2 Coronavirus: Konzerte der Staatsphilharmonie in Ludwigshafen abgesagt Sieben Schulen waren heute geschlossen in Rheinland-Pfalz, der Hochschulstandort Vallendar musste geschlossen werden. Das Coronavirus rückt näher. In Ludwigshafen wurden Konzerte der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz abgesagt. Eine Zusammenfassung wichtiger Kulturveranstaltungen in Rheinland-Pfalz, die abgesagt wurden oder auf der Kippe stehen. Audio herunterladen (2,8 MB | MP3)

Der Eifelkreis geht konsequent mit dem Coronavirus um. Das Gesundheitsamt rät, alle Veranstaltungen abzusagen, auch kleinere Kulturveranstaltungen. Das betraf vergangene Woche einen Gesprächsabend mit Schauspieler Sky du Mont sowie ein Konzert im Haus Beda in Bitburg. Auch der für kommenden Samstag geplante irische Abend im Haus der Jugend in Bitburg entfällt.

In Ludwigshafen hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die die Durchführung von Veranstaltungen in geschlossenen Räumen ab einer erwartbaren Teilnehmerzahl von 1.000 Menschen untersagt.

Seit dem Wochenende sind bereits alle Konzerte im BASF-Feierabendhaus abgesagt, darunter auch die beiden Sinfoniekonzerte mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Auch eine für morgen Abend geplante Lesung der Autorin Simone Frieling im Ernst-Bloch-Zentrum in Ludwigshafen findet nicht statt.

Das für heute (Dienstag) Abend in Ludwigshafen geplante „Rudelsingen“ wird auf den 5. Mai verschoben, bereits verkaufte Tickets werden automatisch auf den neuen Termin umgebucht.

Bei kleineren Veranstaltungen sind die Richtlinien des RKI verpflichten und Absagen liegen im Ermessen des Veranstalters. Eine der kommenden Großveranstaltungen in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt ist das Festival „Tanzmainz“ des Staatstheaters. Es soll am Freitag beginnen.

Die Stadt Trier hat ebenfalls eine Verordnung erlassen, die Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit über 1.000 Teilnehmer*innen verbietet.

In Frankfurt am Main wird der „Frankfurter Zukunftskongress“ der Frankfurt University of Applied Sciences vom 2. April auf den 9. September verschoben.

Außerdem verschoben wird die Musikmesse Frankfurt, die vom 1.-4. April stattfinden sollte. Der Ersatztermin ist noch nicht bekannt. Die Begleitveranstaltungen Musikmesse Plaza (3./4. April) und das Musikmesse Festival (31.3.-.4.4.) finden jedoch am ursprünglichen Termin wie geplant statt.