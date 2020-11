Oft werde in den Zeiten der Krise, gerade von Politiker*innen, der „Zusammenhalt“ der Gemeinschaft beschworen, so die Konstanzer Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Aleida Assmann in SWR2. Dabei sei dieser Begriff moralischer Natur und beziehe sich von vornherein auf Probleme, die man gemeinsam bewältigen müsse. Sinnvoller sei in dieser Hinsicht der „Gemeinsinn“, weil er die Grundausrichtung der Einzelnen zur Gemeinschaft ausdrücke. mehr...