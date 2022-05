Ab 29. Mai: „Meine kleinen Schätze“ im Museum der Alltagskultur – Schloss Waldenbuch

per Mail teilen

Vollkornbrot und Honig, VFB-Dauerkarte und Schallplatte, Mantel und Schneiderschere – Gegenstände, Die SWR2 Onlineausstellung „Meine kleinen Schätze – Geschichten von Migration“ ist ab dem 29. Mai 2022 auch vor Ort im „Museum der Alltagskultur“ im Schloss Waldenbuch zu sehen.

Die Baden-Württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras holt ihren Honig aus der Türkei, von ihrer Cousine. In ihrer Kindheit war es ein besonderes Produkt, das es nur selten gab. Vollkornbrot verbindet sie mit Deutschland – sie backt es sogar selbst. Für den Dichter José F.A. Oliver repräsentiert der Ableger einer Pflanze seiner Großmutter die andalusische Herkunft, mit der Maske der schwäbisch-alemannische Fasnet wurde er hingegen im Schwarzwald groß.

Diese und viele andere Erzählungen sammelten SWR2 und die SWR Beauftragte für Vielfalt und Integration, Anna Koktsidou, für die Online-Ausstellung „meine kleinen Schätze“

Gegenstände des Alltags erzählen Migrationsgeschichten

Frauen und Männer, jüngere und ältere, mit eigener Migrationserfahrung oder postmigrantisch: anhand von zwei Gegenständen erzählen sie ihre Migrationsgeschichten. Anlass dafür war zunächst der 60. Jahrestag des Anwerbeabkommens zwischen Deutschland und der Türkei am 30. Oktober 2021. Aber auch die Geschichten von Menschen, die vor Krieg oder Not fliehen mussten, wegen eines Studiums nach Deutschland kamen oder weil sie sich verliebten, finden sich in der Ausstellung wieder. Ein Mosaik des Einwanderungslandes Deutschland.

Das Museum der Alltagskultur – Schloss Waldenbuch ist eine Außenstelle des Landesmuseums Württemberg, zählt zu den bedeutendsten volkskundlichen Museen im deutschsprachigen Raum. Das Museum hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Besondere im Gewöhnlichen sichtbar zu machen. So werden dort Alltagsgegenstände vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart gezeigt. Die Erweiterung der Ausstellung wird am Sonntag, 29. Mai mit einem großen Fest, dem „Tag der Vielfalt", eröffnet und dann dauerhaft im Museum zu sehen sein.

„Meine kleinen Schätze“ bringen das Thema Migration ins Museum der Alltagskultur

Diese Geschichten finden nun Einzug in das Museum der Alltagskultur – Schloss Waldenbuch, ergänzen die bestehende Dauerausstellung und platzieren das Thema Migration mitten in den Alltag hinein. Bisher waren in der Sammlung des Museums Menschen mit Migrationsgeschichte nicht repräsentiert.

In 13 Stationen erzählen sie ihre Geschichten anhand ihrer „kleinen Schätzen“. Sie treten dabei in Beziehung mit anderen gezeigten Gegenständen und zeichnen ein vielfältigeres Bild davon, wie das Leben in Baden-Württemberg aussieht.