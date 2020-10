Mitten in der größten Krise der Luftfahrtindustrie endet die Geschichte um Deutschlands schlimmste Baustelle. Ab dem Wochenende starten und landen Flugzeuge am BER. Milliarden an Steuergeldern wurden für dieses Projekt verbrannt. Politische Fehlentscheidungen und Missmanagement gingen Hand in Hand. Am Ende überwiegt ein Gefühl der Erleichterung. Geht es jetzt voran für den BER oder doch nur weiter in die nächste Krise? Gregor Papsch diskutiert mit Prof. Roland Alter - Experte für Planungsmanagement, Thorsten Metzner - Journalist beim Tagesspiegel, Prof. Yvonne Ziegler - Luftfahrtexpertin mehr...