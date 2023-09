Die Verletzungen seiner Psyche überdeckt Saul Friedländer gerne mit leiser Ironie. Er wurde als Pavel in eine assimilierte deutschsprechende Familie in in Prag hineingeboren, musste sich in einem französischen Internat als „Paul-Henri“ verstecken, später wurde er zum international respektierten Saul. „Odyssee“ umschreibt die Abfolge von Flucht, Tod der Eltern in Auschwitz, Kibbuz-Dasein im entstehenden Israel und Aufstieg zum Professor für Geschichte in Genf, Jerusalem und Los Angeles. Zunehmend wurde nun die Shoah Friedländers Forscherthema. Auf dem Bild: Saul Friedländer im Oktober 2007 in der Frankfurter Paulskirche anlässlich der Auszeichnung mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels.

