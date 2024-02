Meistermann Juncker

Am 19.6.2018 von Eva Lamby-Schmitt



EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist in Wittlich mit dem Georg-Meistermann-Preis ausgezeichnet worden. Die Auszeichnung gelte dem Lebenswerk des Luxemburgers, seinem Einsatz für Einheit, Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa.

Wenige haben europäischen Einigungsprozess so geprägt

Der ehemalige Bundestagspräsident Norbert Lammert würdigte als Laudator Jean Claude Juncker mit schlichten Worten. "Es gibt in der aktiven Politikergeneration niemanden, der so lange, mit so viel Hartnäckigkeit - und im Ganzen auch so erfolgreich - den europäischen Einigungsprozess so geprägt hat wie er."

Über Europa zu reden sei immer aktuell, so Lammert, aber nicht immer vergnüglich. Der Georg Meistermann Preis, der Demokratie und Meinungsfreiheit würdigt, sei ein guter Anlass, über die Entwicklungsgeschichte Europas und auch die Perspektiven zu sprechen.

Friede in Europa ist eine junge Errungenschaft

Gerade in ungemütlicheren Zeiten sei es umso wichtiger daran zu erinnern, dass Demokratie und Meinungsfreiheit keine Selbstverständlichkeit sind, sondern eine historische Errungenschaft, so der ehemalige Bundestagspräsident. Dazu gehöre die Einsicht, "dass sowohl die Demokratie, wie das Europa, das wir heute haben, zu den vergleichsweise jungen Errungenschaften der Geschichte gehört."

"Wir denken, alles wäre normal"

Auch Jean Claude Juncker selbst ging in seiner Dankesrede auf diese Errungenschaften ein. "Wir denken, alles wäre normal. Nichts bliebe mehr zu tun. Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Unabhängigkeit der Justiz, Demokratie wären uns fast wie angeboren. Dabei haben wir das in mühseligen, sich lange hinziehenden Prozessen erlernen müssen."

Bürgermeister Joachim Rodenkirch, zugleich Vorstandsvorsitzender der Stiftung Stadt Wittlich, verleiht Jean-Claude Juncker den Georg-Meistermann-Preis im Beisein von Laudator Norbert Lammert. picture-alliance / dpa picture-alliance / dpa - Harald Tittel

Der Maler Georg Meistermann, Jahrgang 1911, war ein streitbarer Christ, Humanist und Demokrat. Von den Nationalsozialisten mit Malverbot belegt, wurde er nach 1945 zu einem der wichtigsten Vertreter der Moderne in Deutschland. Eine starke Beziehung verband den Documenta-Teilnehmer seit 1954 mit der Stadt Wittlich in Rheinland-Pfalz. Er hatte Glasfenster für die dortige Markuskirche gestaltet. In Wittlich lagert ein Teil des Nachlasses des Künstlers. Den Meistermann-Preis gibt es seit 2006. Preisträger sind unter anderem Johannes Rau, Hans-Dietrich Genscher, Charlotte Knobloch und Karl Kardinal Lehmann.

Der Georg Meistermann Preis sei für ihn deshalb eine Ehre, aber auch ein Auftrag für die Zukunft. Gerade in einer Welt, die aus den Fugen gerate, komme es darauf an, dass Europa ein Stabilitäts- und Sicherheitsanker sei.

Auf die vielen europäischen Farben kommt es an

Dafür, so Juncker, brauche es das Zutun vieler: "Europa hat eigentlich alles, was wir brauchen: Vor allem seine vielen Farben. Auf die vielen Farben kommt es an."

Die Verbindung zwischen Kunst und Kultur sowie Staat und Gesellschaft zeichne den Georg Meistermann Preis aus, so Norbert Lammert – unter zahlreichen Kulturpreisen in Deutschland. Ein Preis, der in der Sammlung von Jean-Claude Juncker definitiv noch gefehlt habe.

Zur Geschichte des Georg-Meistermann-Preises

Frühere Preisträger: Johannes Rau und Hans-Dietrich Genscher

Joachim Rodenkirch, Bürgermeister der Stadt Wittlich und einer der Initiatoren des Preises, erinnert sich an frühere Preisträger. Kardinal Lehmann habe durch seine volksnahe, menschliche Art Freude bereitet. Auf Kardinal Lehmann folgte Hans Dietrich Genscher, 2016 hieß die Preisträgerin Hertha Müller.

Die Stadt Wittlich steht dank der Preisverleihung im Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Für Bürgermeister Joachim Rodenkirch ein Nebeneffekt: "Das ist das Schöne an einem solchen Preis, nicht die Selbstbespiegelung irgendwelcher Menschen, sondern Impulse zu setzen. Impulse des Nachdenkens. Dieses Einstehen für Demokratie. Und Demokratie braucht den Diskurs."