Julius Levi-Mager: Beschwörende Handzeichen für die Töchter

Stolperstein in der Luisenstraße 12



Die Verfolgung zwang zum ständigen Abschied nehmen. Doch auch der Verkauf ihres Hotels und ein Neubeginn in Frankreich bot der Familie Levi-Mager letztendlich keine Sicherheit. Nur zwei Töchter konnten sich schließlich retten dank der geistesgegenwärtigen Reaktion der Mutter

Kurzbiografie:

Julius Levi-Mager führte in seinem Heimatort Badenweiler ein koscheres Hotel. Es war von seinem Großvater David im 19. Jahrhundert gegründet worden. Das Hotel war der Mittelpunkt des jüdischen Lebens in dem Kurort. Bis 1938 florierte das Geschäft, doch noch vor der Reichspogromnacht kam in Badenweiler ein Verbot für jüdische Kurgäste und Julius Levi-Mager sah sich gezwungen sein Hotel zu verkaufen.

Er ließ sich mit seiner Ehefrau und den vier Kindern im elsässischen Mülhausen nieder und eröffnete eine Restaurant. Nach Kriegsausbruch zog die Familie weiter in einen kleinen Badeort bei Paris.



An einem Freitagabend im Jahr 1943 wurde Julius Levi-Mager zusammen mit seiner Ehefrau und zwei seiner Kinder von der Gestapo verschleppt. Zwei Töchter, die gerade von der Arbeit zurückkehrten, entgingen diesem Schicksal. Die Mutter hatte sie vom Fenster des Wohnhauses aus mit Handzeichen gewarnt. Sie überlebten, alle anderen starben in Auschwitz.