Siegfried Mayer: Unter dem Namen Sidney ein neues Leben

Stolperstein in der Landauer Straße 28



Siegfried Mayer war 14 Jahre alt, als er am 5. Januar 1939 von seinen Eltern mit einem Kindertransport nach Großbritannien geschickt wurde. An diesem Tag nahm die Familie für immer Abschied voneinander. Die Eltern von Siegfried Mayer wurden 1940 nach Gurs deportiert und später in Auschwitz vergast.

Kurzbiografie:

Siegfried Mayer (* 1925) verbrachte seine Kindheit in dem kleinen, südpfälzischen Dorf Böchingen, in der Nähe von Landau. Er war das einzige Kind seiner Eltern, Herbert und Mina Mayer. Nachdem der Druck durch die Nationalsozialisten immer mehr zunahm, musste Siegfried zusammen mit den anderen jüdischen Kindern des Dorfes in eine jüdische Klasse nach Landau wechseln. Diese Sonderklasse war an einer Landauer Schule eingerichtet worden. Alle Kinder zwischen 6 und 16 Jahren wurden dort zusammen in einem Klassenraum unterrichtet.

In der Reichspogromnacht wurden alle jüdischen Männer aus Böchingen zum Verhör in den Betsaal nach Landau verschleppt – auch Siegfrieds Vater Herbert Mayer. Er wurde von dort aus für sechs Wochen nach Dachau deportiert. Um ihren Sohn vor der Gewalt der Nationalsozialisten zu beschützen, meldete Mina Mayer ihren Sohn Siegfried für den Kindertransport nach England an. Am 5. Januar nahm die Familie am Ludwigshafener Bahnhof Abschied für immer.

"Daheim in Glasgow bin ich Sidney": Neues Leben in Schottland

Siegfried wurde in Großbritannien von der jüdischen Familie Goldwater aus Glasgow aufgenommen. Sie gaben ihm den Namen Sidney. Siegfried bzw. Sidney heiratete 1951, bekam zwei Kinder und gründete zusammen mit seinem Schwager eine Textilfabrik. Er lebt bis heute in Glasgow. Seit den 1950er Jahren besucht er seine alte Heimat Böchingen immer wieder. Als dort vor wenigen Jahren die ersten Stolpersteine für ihn und seine Eltern verlegt wurden, war er dabei – in Begleitung seiner Kinder und Enkel aus Glasgow.