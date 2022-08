Karl Gross: Aus Fürsorge verliert er sein Leben

Stolperstein in der Gaustraße 11



Tochter Ilse musste die Schule in Bingen verlassen. Die Eltern schickten sie auf ein Internat in der Schweiz. Doch Vater Karl Gross blieb optimistisch. Er glaubte an ein schnelles Ende des Hitlerregimes. Und da er noch eine ältere Tochter mit Behinderung in einem Heim hatte, zögerten er und seine Frau, Bingen zu verlassen. Das wurde ihnen zum Verhängnis. 1942 wurden sie nach Theresienstadt deportiert. Dort starb Karl Gross zwei Jahre später.

Kurzbiografie: Karl Gross (*6. 3. 1876) betrieb gemeinsam mit seinen beiden Brüdern erfolgreich die Weinhandelsfirma "Fa. W. Gross Söhne" in der Gaustraße. Er war als Leutnant der Landwehr von August 1914 bis Ende des Ersten Weltkriegs ununterbrochen an der Front und erhielt dafür das Ehrenkreuz für Frontkämpfer. Karl Gross und seine Frau Agnes hatten zwei Töchter: Bertha erlitt bei ihrer Geburt 1906 irreparable Hirnschädigungen und lebte in einem Heim in Rhens. Die jüngere Tochter Ilse (* 1921) schickten die Eltern 1935 zur Internationalen Schule nach Genf. Karl und Agnes Gross, die wegen der behinderten Tochter ihre Auswanderung zögerlich betrieben, wurden am 27. September 1942 nach Theresienstadt deportiert. Karl Gross starb am 1. Februar 1944 in Theresienstadt, wo er nach Aussage der Tochter als Krankenträger arbeiten musste. Quelle: Beate Goetz, Arbeitskreis Jüdisches Bingen Buchhinweis: Mathilde Mayer-Gross, die mit 68 Jahren nach Amerika auswanderte, hat mit ihren Lebenserinnerungen ein Dokument über das alltägliche Leben der Juden im Bingen der 30er Jahre hinterlassen. Das Büchlein "Die Alte und die Neue Welt" ist über den Arbeitskreis Jüdisches Bingen zu erhalten.