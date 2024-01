Sigmund Gideon: Im Leiterwagen verfrachtet

Stolperstein in der Kirchstraße 25



Warum will man die Heimat nicht verlassen, auch wenn der Terror täglich schlimmer wird? Was hält einen gläubigen Juden an dem Ort, an dem die Synagoge brennt und die eigenen Kinder nach Palästina ausreisen? Fragen, die den Enkel Menachem Gideon noch heute beschäftigen.

Kurzbiografie: Sigmund Gideon (*10.09.1872) wächst in Horb-Rexingen auf. Wie sein Vater wird er Viehhändler und heiratet 1906 Berta Schwarz. Ihre vier Kinder - von denen eines jung an Typhus stirbt – erziehen sie sehr religiös.



Durch den Terror der Nazis bricht die Familie auseinander: 1935 emigriert Tochter Betty in die USA. 1938 wandern Sohn Hermann und Tochter Käthe nach Palästina aus. Die Eltern bleiben.



Im August 1942 werden sie von der Gestapo abgeholt. Es ist der letzte Transport aus Rexingen – mit älteren Menschen, denen die Nazis alles geraubt haben. In Leiterwagen schiebt man sie zum Horber Bahnhof. Ein Zug fährt sie nach Stuttgart, der weiter fährt nach Theresienstadt. Wenige Wochen später werden sie im Vernichtungslager Treblinka ermordet. Hier wohnten Berta und Sigmund Gideon SWR SWR - Annette Hübsch