Sofonias Theuß: Er ist Legende - und sein Geist lebt weiter

Stolperstein in Pfarrstraße 20



Kaisertreu und begeistert vom Militär schließt sich Sofonias Theuß Ende des 19. Jahrhunderts dem Dragoner-Regiment in Stuttgart an. Als drei Jahrzehnte später die Nationalsozialisten einen neuen Krieg heraufbeschwören, haben die Erlebnisse an der Front den Soldaten geprägt. Erinnerungen an einen Soldaten, der sich selbst einen Pazifisten nannte.

Kurzbiografie Sofonias Theuß (*4. April 1875) ist 1895 in den Militärdienst eingetreten. Er diente in China bei den Boxerkriegen, später in Südwest-Afrika und schließlich im Ersten Weltkrieg in Frankreich an der Front.

1917 kehrte der damals 42-Jährige nach Steinheim zurück und lebte dort als Einsiedler.

Mit dem Aufkommen des Nationalsozialismus kritisierte er offen die neue Politik im Land und auch in seiner Heimatgemeinde. Nach einem Streit mit der Hitlerjugend verhaftete die Gestapo Sofonias Theuß 1943 in seinem Haus. Er wurde wegen "Wehrkraftzersetzung" verurteilt und saß zunächst in Ulm in Haft. Anschließend wurde er ins Strafgefängnis Berlin-Plötzensee verlegt. Dort starb Sofonias Theuß am 26. März 1945.