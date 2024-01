Stolperstein in der Kaiserstraße 37



Eine Mutter rettet ihre Tochter vor der Gestapo, verhilft ihr zur Flucht nach China. Sie selbst bleibt in Mainz und vertraut darauf, ihre Kinder wieder zu sehen. Ihre Tochter schafft es, aus der Ferne ein Visum für ihre Mutter zu organisieren. Zwei Tage bevor es in Mainz eintrifft, wird Anny Salomon deportiert.

Fritz und Anny bei ihrer Verlobung, 1909 Pressestelle Privat - Kurzbiografie

Anny Salomon (*2.8.1888) gehörte zu den wohlhabenden Mainzer Familien. Ihr Mann war Inhaber des traditionsreichen Schuhhaus Manes mit 18 Filialen.



Ihr Sohn wanderte rechtzeitig nach Südafrika aus. Ihr Ehemann nahm sich 1939 das Leben, um sich der Gestapo zu entziehen. Ihrer Tochter verhalf sie 1940 zur Flucht nach China. Anny Salomon wurde im März 1942 ins Ghetto Piaski in Polen verschleppt.



Sie starb am 14.10.1942 in Treblinka. Sie war 54 Jahre alt als sie in die Gaskammer musste. Das Schuhwarenhaus Manes und das Wohnhaus der Familie SWR SWR - Laura Könsler