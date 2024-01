Edith Kern: "Wenn wir sterben müssen, sterben wir zusammen"

Stolperstein in der Landauer Straße 26



Edith Kern war ein Teenager, als sie zusammen mit ihren Eltern ihr pfälzisches Heimatdorf Böchingen verlassen musste. Die Familie zog 1939 nach Bamberg und wurde von dort aus zwei Jahre später nach Riga deportiert.

Kurzbiografie:



Edith Kern wurde 1923 geboren. Ihre Kindheit und einen Teil ihrer Jugend verbrachte sie in dem kleinen pfälzischen Dorf Böchingen, in der Nähe von Landau. Edith und die anderen jüdischen Kinder des Dorfes gingen dort in den Kindergarten und in die Volksschule. Als der Druck durch die Nationalsozialisten zunahm, mussten Edith und die übrigen Kinder aus den jüdischen Familien nach Landau in die dortige jüdische Schule gehen.



Ediths Vater Marcellian (genannt Marcel) Kern, ein Viehhändler, wollte sie nicht mit einem Kindertransport nach Großbritannien schicken. Edith war das einzige Kind der Kerns. Die Familie wollte zusammen bleiben. "Wenn wir sterben müssen, dann sterben wir zusammen", soll Vater Marcel gesagt haben - das berichtet eine Zeitzeugin. 1939 zogen die Kerns nach Bamberg, zwei Jahre später wurden sie nach Riga deportiert. Sie kamen in das Lager "Jungfernhof". Edith und ihre Eltern wurden dort vermutlich erschossen.