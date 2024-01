Maria Leins: Ihre Liebe gilt als "Rassenschande"

per Mail teilen

Stolperstein in der Hirschgasse 10



Sie war alleinerziehende Mutter, der Vater ihres Sohnes war an der Front gefallen. Als ihr Sohn 3 Jahre alt war, wurde die junge Frau wegen "Rassenschande" verhaftet. Die Alleinerziehende wohnte bei ihren Eltern. Sie wurde beim Küssen eines polnischen Zwangsarbeiters beobachtet, denunziert und ins KZ Ravensbrück verschleppt.

Kurzbiografie:

Maria Leins (*05.04.1922) wohnt mit ihrem Sohn (*1940) bei ihren Eltern in Horb. Der Vater ihres Kindes ist an der Front gestorben. Sie verliebt sich in einen polnischen Zwangsarbeiter und wird von einem Nachbarn denunziert.

Am nächsten Tag erscheinen SS-Männer an ihrem Arbeitsplatz und verhaften sie. Im Dezember 1943 wird sie im Arbeitserziehungslager Rudersberg bei Schorndorf interniert. Ein halbes Jahr später landet sie im KZ Ravensbrück. Dort stirbt sie im Februar 1945 an Lungentuberkulose.